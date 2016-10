01.10.2016 2.808 Views 4 Kommentare 1 Gefällt mir

Auf der TwitchCon hat DICE erstmals Gameplay-Szenen aus der Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 gezeigt. Zu sehen war ein Gefecht aus der Mission Stahlgewitter, in der ein Soldat der Harlem Hellfighters in die Hölle der Westfront geschickt wird. Bei der erbitterten Schlacht, gibt es viele Tote, was mit einigen Perspektivwechseln dargestellt wird. Unter anderem sehen wir das Gefecht aus der Sicht eines Panzerschützen, erleben eine Giftgasattacke und einen Artillerieangriff. Was wir bisher über die Kampagne von Battlefield 1 wissen, lesen Sie in unserem Special.