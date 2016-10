Battlefield 1 - Sprachvergleich: Deutsche und Englische Tonspur im Check

12.10.2016 35 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Shooter Battlefield 1 lässt sich auf PC, PS4 und Xbox One sowohl in einer deutschen, als auch in einer englischen Sprachfassung spielen, Untertitel lassen sich auf Wunsch zuschalten. Im Video vergleichen wir die beiden Vertonungen anhand einiger Szenen aus dem Prolog »Stahlgewitter« und der ersten Story-Mission »Durch Morast und Blut«. Die deutsche Fassung ist gut gelungen, in der englischen Sprachversion kommen spachliche Besonderheiten wie das British English der Tank Corps-Mitglieder allerdings besser zur Geltung.

Mehr Gameplay-Videos zum Prolog und der ersten Kampagnenmission gibt es hier und hier.