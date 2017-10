Battlestar Galactica: Deadlock - Fazit-Video & Gameplay: Das Spiel, das die Serie verdient?

Mittwoch, 04. Oktober 2017 um 16:30

Battlestar Galactica: Deadlock kommt seit seinem Release am 31. August 2017 bei den Steam-Reviews "größtenteils positiv" an. GameStar-Videoproduzent Alexander Beck hat das Runden-Strategiespiel für uns ausprobiert und zeigt in diesem Video nicht nur viel Gameplay aus den Weltraumschlachten, sondern beantwortet auch die Fragen seines Kollegen Christian Fritz Schneider zum Umfang, Spielweise und Story.

Battlestar Galactica: Deadlock basiert zwar auf der zweiten TV-Serie, die von 2004 bis 2009 lief. Die Story des Spiels erzählt aber vom ersten Krieg gegen die Zylonen, 60 Jahre vor dem Exodus der Galactica-Flotte. In Deadlock bauen wir im Single- und Multiplayer mehrere Flotten auf und kämpfen gegen die Maschinen (oder im Multiplayer auch gegen die Menschen).

Im Video gehen wir näher auf die Stärken und Schwächen von Battlestar Galactica: Deadlock ein, denn auch wenn das Spiel für Serienfans sicherlich eine gelungene Umsetzung der Vorlage ist, gibt es doch ein paar Probleme, sowohl beim Drumherum als auch in den Schlachten selbst.

Mehr Weltraum? Wing-Commander-Hommage für 10 Euro