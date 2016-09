BioShock: The Collection - BioShock Original gegen Remaster im Grafik-Vergleich

BioShock: The Collection umfasst alle drei bis dato veröffentlichten Hauptspiele der BioShock-Shooter-Reihe: BioShock (2007), BioShock 2 (2010) und BioShock Infinite (2013). Die Sammlung enthält zudem alle Einzelspieler-Erweiterungen sowie die neue Videoreihe »Director’s Commentary: Imagining BioShock« mit Einblicken von des Creative Directors Ken Levine. Für die PlayStation 4 und die Xbox One wurden die Spiele für eine Auflösung von 1080p und 60 FPS angepasst, was auf dem PC in allen Teilen von vornherein unterstützt wurde. Deshalb gibt es BioShock: The Collection auch nicht als Gesamtpaket auf dem PC, sondern nur BioShock 1 und BioShock 2 als Remastered-Versionen, die die alten Fassungen auf Steam als Kaufoption ersetzen. Allerdings kann man die Original weiterhin spielen.