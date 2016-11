Blackwood Crossing - Gameplay-Demo mit Entwickler: 15 Minuten in einem magischen Zug

Samstag, 19. November 2016 um 13:25

Fas 15 Minuten Demo-Gameplay aus Blackwood Crossing zeigt uns Studiochefin Alice Guy in ihrem Video zum First-Person-Adventure. Das Entwickler-Team PaperSever will sein storylastiges Spiel im ersten Quartal 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen.

Die Geschichte von Blackwood Crossing dreht sich um die Waisen-Geschwister Scarlett und Finn. Wir steuern die 14-Jährige und werden von unserem 10-Jährigen Bruder auf eine mysteröse Reise genommen. Dabei geht es natürlich auch um die Beziehung zwischen den beiden Figuren.

Im Video sehen wir Gameplay aus dem ersten Kapitel. Das Spiel findet größtenteils an Bord eines fahrenden Zuges statt. Aber natürlich kommt es zunehmen zu merkwürdigen Vorkommnissen. Da ist Magie im Spiel.