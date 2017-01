Call of Duty: Infinite Warfare - Preview-Trailer mit Gameplay.Szenen aus dem Sabotage-DLC

Dienstag, 31. Januar 2017 um 11:55

Im Preview-Trailer zum Sabotage-DLC von Call of Duty: Infinite Warfare stellen die Entwickler von Infinity Ware einige der Neuerungen anhand von Gameplay-Szenen etwas genaue rvor.

Der DLC bietet mit »Neon«, »Noir«, »Dominion« und »Renaissance« unter anderem vier neue Multiplayer-Maps, die bezüglich Design und Thematik sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Das reicht von einem Trainingscenter bis hin zum Kampf in den engen Gassen von Venedig.

Des Weiteren umfasst der Sabotage-DLC mit »Rave in the Redwoods« eine neue Zombie-Episode. Das Quartett aus »Zombies in Spaceland« konnte aus dem Freizeitpark der 80er-Jahre entkommen und stürzen Hals über Kopf in eine Rave-Party der 90er-Jahre. Erstmals mit dabei ist auch der Hollywood-Star Kevin Smith, der sich selbst verkörpert.

Der Release des Sabotage-DLCs ist für den 31. Januar 2017 auf der PlayStation 4 geplant. Einige Wochen später steht er dann auch für den PC sowie die Xbox One zum Download bereit.