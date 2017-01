CoD: Infinite Warfare - Dieser Hollywood-Star ist im Zombie-Modus vom Sabotage-DLC dabei

Infinity Ward hat weitere Details zur neuen Zombie-Episode »Rave in the Redwood« für den Shooter Call of Duty: Infinite Warfare bekannt gegeben. Sie ist Teil des Sabotage-DLC. Demnach wird unter anderem der Hollywood-Schauspieler Kevin Smith einen Auftritt haben. Einen Trailer gibt es ebenfalls zu sehen.

Von Andre Linken |