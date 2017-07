Citadel: Forged with Fire - Preview-Video: MMO vereint ARK, Skyrim und Harry Potter

Dienstag, 18. Juli 2017 um 14:37

Das neue Spiel des Indie-Studios Blue Isle, den Machern von Slender: The Arrival, und den ARK: Survival Evolved-Machern von Virtual Basement heißt Citadel: Forged with Fire und sieht auf den ersten Blick ein wenig aus wie eine Mischung aus Skyrim und Sandbox-Bau-Elementen wie in ARK. Das Spiel sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Wir fassen alle Infos zusammen und zeigen den frisch erschienenen Gameplay-Trailer.

Schon am 26. Juli soll das Spiel in die Steam Early-Access-Phase starten, bereits jetzt kann man sich auf der offiziellen Seite für die Beta registrieren. Release der finalen Version ist im Frühjahr 2018 für PC, PS4 und Xbox One geplant.

Weitere Infos zum Spiel gibt's in unserer ausführlichen Spielvorstellung.