Civilization 6 - Sean Bean über seine Rolle als Sprecher im Trailer

Mittwoch, 07. Dezember 2016 um 17:13

Im Trailer spricht Schauspieler Sean Bean über seine Rolle im Rundenstrategiespiel Civilization 6. Dort vertont er die kurzen Schnipsel bei der Erforschung neuer Technologien, die üblicherweise mit einem Zitat begleitet werden.

In Civilization 4 hatte Star-Trek-Legende Leonard Nimoy die Sprecerhrolle übernommen (und für Klassiker wie »Beep…beep…beep… - Sputnik 1« gesorgt), für Civilization 5 trat William Morgan Sheppard (Gettysburg, Star Trek) ans Mikrofon.

Bean kennen TV- und Kino-Fans durch Rollen in Der Herr der Ringe, James Bond 007: Golden Eye und Game of Thrones. Als quasi lebendig gewordenes Meme ist er außerdem dafür bekannt, in so gut wie jeder Rolle sterben zu müssen.

Im Video ebenfalls zu sehen: Während Bean die Rolle des Sprechers übernimmt, stammt der Soundtrack und das Titelthema erneut von Christopher Tin. Der erste Gewinner eines Grammys für Videospielmusik hatte den Award für Baba Yetu gewonnen, das Titelthema von Civilization 4.