Civilization 6 - Talk: Deshalb lieben wir Civ!

Was ist an Civilization eigentlich so toll? Diese Frage wollen im Talk-Video die Civ-Experten Daniel »Writing Bull« Blum, Timo »Piruparka« Schwabe und Jan »Zak0r« Meschankvon Civforum.de und GameStar-Redakteur Michael Graf beantworten. Denn sie alle sind dem Civ-Fieber schon vor Jahren verfallen und wollen diese Faszination mit alten Fans und Civ-Neulingen teilen.

Der Talk entstand im Rahmen unseres großen Civilization-6-Livestreams am 20. Oktober, bei dem wir viele Stunden lang Civ 6 vorgespielt und über die ganze Civ-Reihe gesprochen haben. Hinweis: Wir entschuldigen uns für die gelegentlich auftretenden Ton-Probleme. Wir können diese leider nachträglich nicht mehr beheben und hoffen, dass das Video trotzdem unterhaltsam ist.

Writing Bull auf YouTube: https://www.youtube.com/user/TheWritingBull