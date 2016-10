Civilization 6 - Die besten Tipps für Um- und Einsteiger

21.10.2016 775 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir verraten die bestem Tipps für Umsteiger auf Civilization 6. Denn auch wenn das 4X-Strategiespiel seinem Vorgänger sehr ähnelt, so verbergen sich in Civilization 6 doch einige der drastischsten Neuerungen der Seriengeschichte. Wer da beim Spielen den Civ-5-Autopiloten anwirft, der tut sich damit keinen Gefallen. Im Video weisen wir deshalb alle interessierten Um- und Einsteiger auf die Besonderheiten des neuen Spiels hin und geben Tipps für einen möglichst guten Einstieg ins Spiel, ohne uns zu viel in Details zu verlieren. Das soll keine Anleitung sein, sondern nur ein Denkanstoß.

