Conan Exiles - Riesenschlangen-Dungeon im Gameplay-Video

Montag, 06. März 2017 um 14:00

Im März 2016 soll ein neuer Dungeon für Conan Exiles erscheinen, er heißt »The Sewers Beneath«. Beim Design des überfluteten Höhlensystems hat sich der Exiles-Entwickler Funcom nach eigener Aussagen von Skyrim inspirieren lassen. So gibt es dort neben neuen Monstern auch Story-Elemente: Der Dungeon soll auch für Solospieler interessant sein.



Außerdem gibt es Puzzles, beispielsweise muss man einen Bereich des Dungeons fluten, um in höhergelegene Stockwerke zu schwimmen. Und am Ende wartet selbstverständlich ein Bossgegner, in diesem Fall eine Riesenschlange.

