Dark Souls 3: Ashes of Ariandel - PvP-Trailer zeigt Gameplay aus dem neuen 3-gege-3-Modus

Mit dem Ashes-of-Ariandel-DLC wird Dark Souls 3 am 25. Oktober 2016 nicht nur um neue Singleplayer-Inhalte erweitert. Das Addon liefert auch eine Arena in der Spieler zu 3-gege-3-Kämpfen antreten können. Gameplay aus dem neuen Multiplayer-Modus sehen wir in diesem Trailer.

Ashes of Ariandel ist dabei der erste von zwei angekündigten DLCs für Dark Souls 3 und spielt in einer neuen Eisregion, in der auch neue Gegner, Bosse, Zauber und Ausrüstung warten. Der DLC wird 15 Euro kosten, ist aber auch im Season Pass enthalten.

Die zweite, noch namenlose Erweiterung soll Anfang 2017 folgen.