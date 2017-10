Das verlorene Gamestar-Cover - Wie kam es zur traurigen Elex-Odyssee? - GameStar TV

Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 12:00

Wer das Cover-Artwort zur 20-Jahre-GameStar-Ausgabe gesehen hat, wird kaum erahnen, welche Geschichte hinter dem Bild steckt. Es ist nämlich die Geschichte eines ganz anderen Bildes und Markus Schwerdtel gibt aus diesem Anlass in GameStar TV einen Einblick in einen oft übersehenen, aber sehr wichtigen Entstehungsprozess des GameStar-Hefts, in die Cover.

Die Elex-Ausgabe ist dabei aber nur der Startpunkt einer Reise durch das letzte Jahr und weiter zurück. Wir sprechen über das problematische Cover von Anno 1800, warum es gegen die Grundregeln einer guten Aufmacherseite verstößt - und warum es trotzdem erfolgreich war.

Auch die Hefte zu Steam, Star Citizen und Battalion 1944 sind Thema dieser Folge und bei jedem Cover gibt es ein paar Geheimnisse und Tricks, die wir jetzt verraten.