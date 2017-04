Dawn of War 3 - Die drei Fraktionen stürzen sich im Launch-Trailer in die Schlacht

Freitag, 21. April 2017 um 16:00

Dawn of War 3 erscheint am 27. April, schon ein paar Tage vorher zeigt der Launch-Trailer die drei Fraktionen und ihre Kampagnenhelden in Aktion. Space Marines, Orks und Eldar werden sich auf dem Eisplaneten um den mythischen Speer des Khaine balgen.

Uns hat Dawn of War 3 im Test begeistert: Es ist das beste Echtzeit-Strategiespiel seit Starcraft 2. Wer sich selbst ein Bild machen will, kann sich für die offene Multiplayer-Beta anmelden und vom 21. April um 19 Uhr bis zum 24. April den Mehrspieler-Modus ausprobieren.