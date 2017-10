Dawn of War 3 - Endless War Update im Trailer

Samstag, 21. Oktober 2017 um 14:59

Das kostenlose Endless War Update zu Dawn of War 3 ist am 19. Oktober erschienen. Es enthält drei neue Elite-Einheiten, fünf neue Elite-Skins und drei Multiplayer-Karten, die im Trailer vorgestellt werden.

Jede Fraktion bekommt eine neue Elite-Einheit.

Auf Seiten der Eldar ist das »Wraithseer Kayduin«, der über psychische Kräfte verfügt und damit Gegnern schaden kann und gleichzeitig Verbündete stärkt. Die Orks bekommen Unterstützung von »Lifta-Droppa Wagon«, einer Art Panzerwagen. Zu guter Letzt »Ironclad Dreadnought«, der sich auf Seiten der Space Marines in die Schlacht stürzt.

Neue Skins erhalten Kyre, die Deathwing Terminators, die Salamander Ironclad Dreadnoughts, die Assault-Terminators und Diomedes. Zu den neuen Multiplayer-Maps zählen »Shrine of Asuryan« (1 vs 1), »Serpent Chasm« (2 vs 2) sowie »Da Extraktor« (3 vs3).

Außerdem ist es jetzt möglich erstellte Spiele anzupassen. Dadurch ist es möglich auch ohne Elite-Einheiten oder ohne Doktrin- und Fraktionskräfte zu spielen.