18.09.2016 90 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

In Dead Rising 4 kehrt Frank West dorthin zurück, wo die Zombie-Serie ihren Anfang genommen hat, in das Einkaufszentrum von Willamette. Und das sehen wir natürlich auch in diesem »Return to the Mall« genannten Trailer zum 3rd-Person-Actionspiel, der sowohl Gameplay als auch Zwischensequenzen zeigt.

Passend zum geplanten Release am 6. Dezember 2016 für PC und Xbox One (ein PS4-Release ist später möglich) spielt Dead Rising 4 zur Weihnachtszeit. Entsprechend festlich ist die Einkaufspassage geschmückt, inklusive Weihnachtsbaum. Ach ja, und dann gibt es noch tausende Zombies, aber mit denen kennt sich Frank ja aus und da er diesmal sogar Exo-Suits hat, stehen seine Überlebenschancen gar nicht schlecht. Zumal er diesmal nicht unter Zeitdruck steht.