Dein Lieblingsspiel: Edain-Mod für Schlacht um Mittelerde 2 - Maurice macht Strategie wieder groß

Sonntag, 27. November 2016 um 07:00

GameStar macht Wünsche wahr: In dieser Folge unseres Formats Dein Lieblingsspiel trifft unser Gast Frederick auf einen Entwickler seines ganz persönlichen Lieblingsspiels. Unser Kollege Maurice werkelt nämlich nebenberuflich als Game-Designer an der Edain-Mod für den RTS-Klassiker Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde 2 und genau diese Mod hat es Frederick ganz besonders angetan. Im Gespräch fachsimpeln die beiden über die Stärken der Mod und die teilweise deftigen Veränderungen am Gameplay. Die Edain-Mod krempelt etwa das Bausystem des Echtzeitstrategiespiels völlig um. Außerdem gibt Maurice einen Einblick in die Zukunftspläne des Mod-Teams und wir erfahren, wann Johannes normalerweise seine S-Bahn nimmt.

Mehr tolle Lieblingsspiele unserer User:

Dein Lieblingsspiel: Star Wars Battlefront 2 - Ein guter Shooter stirbt nie

Dein Lieblingsspiel - Men of War: Assault Squad 2 - Hans ist unser Held!



Dein Lieblingsspiel: Digital Combat Simulator - Faszination Hardcore-Sim

Dein Lieblingsspiel: Raceroom Racing Experience - »Dieser Sound ist der Wahnsinn!«

Dein Lieblingsspiel: No Limits 2 - Das ultimative Achterbahn-Erlebnis

Dein Lieblingsspiel: Mount & Blade - »Man benötigt schon viel Kopfkino!«

Dein Lieblingsspiel: Arma 3 - Der Schlachtfeld-Simulator

Dein Lieblingsspiel: Combat Mission - Dieses Strategiespiel macht keine Kompromisse

Dein Lieblingsspiel: Landwirtschafts-Simulator - Das Phänomen Alltagssimulation