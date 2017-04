Deutsche Entwickler über ihren Werdegang - Wie wird man Game-Designer?

Sonntag, 23. April 2017 um 08:00

Wie wird man eigentlich Game-Designer? Diese Frage hören deutsche Entwickler immer wieder – und beantworten sie in dieser Episode von DevPlay: Björn Pankratz von Piranha Bytes (Elex), Jan Klose von Deck 13 (The Surge), Adrian Görsch von Black Forrest Games (Rogue Stormers) und Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown) erzählen, wie sie in die Spielebranche gekommen sind.

Und nicht nur das, sie geben auch Tipps, wie man heutzutage zum Spiele-Entwickler werden und bei einem deutschen Studio unterkommen kann. Was sollte man gelernt oder studiert haben? Welche Positionen werden gesucht, und kann man zwischen ihnen wechseln? Helfen Praktika - oder eigene Mods? Und kann man heutzutage noch vom QA-Tester zum Game-Designer aufsteigen - wie etwa Rob Pardo, der es vom Starcraft-Tester bis zum Blizzard-Vizepräsidenten brachte?

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer zwei Wochen vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar jeden Sonntag.