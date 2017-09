Deutsche Entwickler über Studio-Übernahmen - »Geben wir unsere Freiheit auf?«

Sonntag, 24. September 2017 um 08:00

Was passiert eigentlich, wenn ein Indie-Studio von einem Publisher aufgekauft wird - und warum geschieht das? Darüber sprechen Entwickler normalerweise nicht in der Öffentlichkeit, doch für Devplay machen sie eine Ausnahme: Adrian Goersch hat Black Forest Games (Rogue Stormers) mit aufgebaut und kürzlich auch mit an THQ Nordic verkauft.



Was zu dieser Entscheidung geführt hat und was die Folgen sind, bespricht Adrian mit Anthony Christoulakis von Keen Games (Portal Knights), Jan Klose von Deck13 (The Surge) und Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown), die ebenfalls von ihren Übernahme-Erfahrungen berichten.

Für ein Indie-Studio bedeutet die Übernahme einerseits den Verlust von Freiheit, andererseits wirtschaftliche Sicherheit - aber wie wiegt man beides gegeneinander ab? Und wie viel kreative Freiheit hat ein ausgekauftes Studio überhaupt noch? Können die Designer noch selbst entscheiden, welche Art von Spielen sie entwickeln - oder bestimmt das der Publisher, der auf Druck an der Börse reagieren muss?

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer zwei Wochen vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar jeden Sonntag.