Deutsche Entwickler über Tutorials - »Schluss mit Unterrichtsstunden!«

Sonntag, 09. April 2017 um 08:00

Tutorials. Tutorials sind immer gleich. Wir lernen, wie man nach vorne läuft, springt und in die Hocke geht. Viele Spieler langweilt diese immergleiche Lernphase, gleichzeitig können Entwickler nicht darauf verzichten, weil sie nicht wissen, wie viel Vorwissen ein Käufer besitzt. Ein Tutorial muss also Wissen vermitteln, darf sich aber nicht wie ein Tutorial anfühlen. In diese Folge von DevPlay sprechen Klose von Deck13 (Lords of the Fallen) und Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown) darüber, wie man den Einstieg so gestaltet, dass es möglichst wenig langweilt.

Wie das aussehen kann, demonstrieren die beiden am neuen Deck13-Spiel The Surge, dessen Tutorial der bekennende Action-Noob Jan Wagner ausprobiert. Denn The Surge hat ein durchaus komplexes Kampfsystem, beispielsweise kann man unterschiedliche Körperteile anvisieren - was das Spiel ja erst mal erklären muss. Aber wann muss man eigentlich keine Tipps mehr geben, weil der Spieler weiß, was er zu tun hat? Ist es okay, wenn man im Tutorial sterben kann? Und was hat all das mit abgelaufener Milch zu tun?!

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer zwei Wochen vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar jeden Sonntag.

Wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen und versprechen, dass wir den Jungs die Dosen wegnehmen, in die sie offensichtlich sprechen.