Diablo 3: Die Finsternis in Tristram - Ist das alles, Blizzard?

Dienstag, 10. Januar 2017 um 16:31

Mit dem Retro-Event Finsternis in Tristram will Diablo 3 das zwanzigjährige Jubiläum des ersten Serienteils feiern. Tolle Idee, finden Micha und Maurice - aber der Trip in die Kathedrale von Tristram gerät zur Enttäuschung. Trotz einiger cooler Ideen wie dem pixeligen Retro-Grafikfilter will die Nostalgie-Bombe nicht so recht zünden. Aber wieso eigentlich?

Im Video gehen wir den Problemen mit der Finsternis in Tristram auf den Grund. Haben es sich die Entwickler zu einfach gemacht? Oder lag es vielleicht an den hohen Erwartungen der Fans, die auf der Blizzcon lieber ein komplettes Remaster, ein neues Addon oder gar Diablo 4 gesehen hätten?

