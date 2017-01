Diablo 3: Die Finsternis in Tristram - So finden Sie alle Geheimnisse

Dienstag, 10. Januar 2017 um 16:18

Die Finsternis in Tristram hat Einzug in Diablo 3 gehalten - und bringt einige neue Pets, Transmogrifikationen und andere Belohnungen mit! Im Video-Guide zeigen Clape und Maurice, wie Sie dem Retro-Event auch noch das letzte Geheimnis entlocken.

Wie geht's zum Kuhlevel? Was haben die toten Dorfbewohner und die toten Kühe in Tristram damit zu tun? Was muss man für die verschiedenen Achievements tun und welche Belohnungen gibt es dafür? Und wie sichert man sich beide neuen Begleiter?

Mit diesen Tipps sacken Sie alles ein, was die Finsternis in Tristram zu bieten hat, vom roten Seelensplitter als neuen legendären Edelstein bis hin zu den Porträts, der Bannerverzierung und dem Bannersiegel.