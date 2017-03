Diablo 3 - Die stärksten Klassen in Season 10

Freitag, 17. März 2017 um 12:55

Season 10 von Diablo 3 steht bevor - aber welche Klasse sollte man diesmal spielen? Diablo-Experte jessirocks zeigt in seinem Video, wie diese Saison das Gruppenmeta aus Supportklassen und Damage Dealer aussieht und welche Charakter-Builds am effektivsten durch die großen Nephalem-Portale an die Spitze der Ladder-Rangliste brausen.

Dabei gibt es einiges zu beachten: Welche Klassen kriegen die besten Sets aus Haedrigs Geschenk in Season 10? Welche Legendaries wurden gebufft, welche neuen legendären Items sollten wir uns möglichst schnell erfarmen?

Im Video geht jessirocks ordnet jessirocks alle sechs Klassen nach ihrer Stärke in Season 10 und zeigt ihre stärksten Gegenstände und Fähigkeiten fürs Rifting. Für noch mehr Expertenwissen zu Diablo 3 empfehlen wir den Twitch-Kanal von jessirocks und seine ausführlichen Klassenguides für die zehnte Saison.

Der Nekromant kommt übrigens noch nicht in Season 10, aber wir durften bereits einen Nahkampf-Build der neuen Klasse spielen und fassen in unserem Analyse-Video zum Totenbeschwörer alle bislang bekannten Fähigkeiten und Informationen zusammen.