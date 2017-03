Diablo 3 - Skill-Analyse zum Totenbeschwörer: So genial wie in Diablo 2?

Donnerstag, 16. März 2017 um 18:06

Mit dem DLC Rise of the Necromancer erhält Diablo 3 nach all der Zeit eine neue Klasse: Den Totenbeschwörer! Im Video analysieren wir alle bekannten Informationen zum Nekromanten. Wir zeigen Gameplay zum neuen Nahkampf-Build, den wir kürzlich anspielen konnten, und untersuchen alle bislang gezeigten Fähigkeiten, die Ressourcen-Mechanik und verschiedenen mögliche Spielstile.

Dabei vergleichen wir ihn auch mit dem Totenbeschwörer aus Diablo 2. Der neue Necromancer macht so einiges anders als sein großes Vorbild - aber ist er auch eine gelungene Neuinterpretation? Welche Fähigkeiten fallen weg, was kommt dafür dazu?

Ausführliche Eindrücke von seinem Anspiel-Event verrät Micha in seiner Preview zu Rise of the Necromancer. Im Video-Talk zum Nekromanten-DLC diskutieren Maurice und Micha außerdem, warum ihnen Blizzard längst nicht weit genug geht.