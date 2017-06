Die wichtigsten PC-Spiele der E3 - Die Top-Titel für 2017 und 2018

Sonntag, 18. Juni 2017 um 17:05

Zur E3 2017 gab es eine Menge Spieleankündigungen, bei denen man schon mal den Überblick verlieren kann. Wir besprechen deshalb im #E3daheim-Video die wichtigsten Ankündigungen für PC-Spieler. Im Studio diskutieren Maurice Weber, Michael Obermeier und Christian Schneider über die Hoffnungsträger Age of Empires: Definitive Edition, XCOM: War of the Chosen, Total War: Warhammer 2 und mehr.

