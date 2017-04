DiRT 4 - Gameplay-Trailer mit Offroad-Racing in allen Facetten

Donnerstag, 27. April 2017 um 15:23

Im neuen Gameplay-Trailer zu DiRT 4 sehen wir in schnell geschnittenen Szenen die verschiedenen Renn-Events und Fahrzeuge des Offroad-Racers. Neben klassischen Rallye-Strecken und Fahrten gegen die Uhr liefern wir uns im Landrush-Modus in Trucks und Buggys Kopf-an-Kopf-Rennen mit unseren Kontrahenten.

Wie gut wird der Offroad-Racer? DiRT 4 in der Preview

Außerdem konnte sich Codemasters die offizielle Lizenz der FIA World Rallycross Meisterschaft sichern und bildet im Spiel offizielle Strecken und Fahrzeuge ab.

Untermalt wird die Rennaction von lizensierten Musikstücken von Bands wie The Chemical Brothers, Disclosure, Queens Of The Stone Age und Bastille. Im Trailer hören wir den Song Instigators von Grace Potter.

Dirt 4 erscheint am 9. Juni 2017 für PC, PS4 und Xbox One.