Neben typischen Rallywagen sorgen die Entwickler mit ein paar echten Offroad-Krachern für Abwechslung (und ein bisschen Anarchie): »Landrush« heißt der Modus, in dem wir mit Buggys oder Trucks über geschlossene Dirt Tracks donnern.

Eines dieser Rennen konnten wir beim Event in London anspielen: Auf einem Rundkurs im virtuellen Nevada treten wir in einem Buggy gegen drei K.I.-Fahrer an. Schon beim Start rumpelt es mächtig, die offenen Reifen berühren sich und sorgen schnell für die ersten Crashes. Obendrein sind die kurzen Strecken hügelig und rütteln uns mit Bodenwellen durch.