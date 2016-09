Dishonored 2 - Gameplay-Trailer zeigt fiese Kills

21.09.2016 69 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

In Dishonored 2 haben die beiden spielbaren Protagonisten Emily Kaldwin und Corvo Attano eine lange Liste an Fähigkeiten, die sie im Kampf gegen ihre Feinde einsetzen können. Einige dieser Moves werden in diesem Gameplay-Video zum Schleich- und Actionspiel gezeigt.

So kann Emily beispielsweise mehrere Gegner verbinden und so eine Fähigkeit auf eine ganze Gruppe wirken lassen. Diese Fähigkeit lässt sich vorbereiten, wie wir im Video sehen. Dann können wir eine andere Fähigkeit starten und so viele Gegner auf einen Schlag ausschalten. Emily kann außerdem Gegner in Fallen ziehen oder einen Doppelgänger erzeugen und Feinde so in die Falle locken.

Corvo kann hingegen die Zeit verlangsamen, nach Teleport-Sprüngen angreifen oder einfach Gegner greifen und in die Tiefe stürzen lassen. Im Zweifelsfall kann man aber auch immer zu Schwert und Pistole greifen. Das Ergebnis ist meist ähnlich blutig.

Dishonored 2 wird am 11. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und hat eine USK-Freigabe ab 18 Jahren bekommen. Die deutsche Fassung ist ungeschnitten.