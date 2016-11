Dishonored 2 - Unboxing der Collector's Edition mit Corvos Maske des Zorns

Mittwoch, 09. November 2016 um 16:50

Dishonored 2 erscheint neben der Standard Day-One-Edition auch als Limited- und Collector's Edition für PC, PS4 und Xbox One. Wir packen die rund 110 Euro teure Sammleredition mit einer Nachbildung von Corvos Maske des Zorns aus.

Abgesehen von der nicht tragbaren aber dafür sehr detaillierten Masken-Replik mit den Maßen 34 cm (H) X 15 cm (B) x 14 cm (T) liegt außerdem ein passender Ständer und Sockel bei.

Ebenfalls in der CE liegt Emily Kaldwins Ring aus Zinklegierung und ein doppelseitig bedrucktes »Propaganda«-Poster.

Dishonored 2 liegt in einem Steelbook als Datenträger bei.

Während auf der PS4 und Xbox One eine BluRay-Disc beiligt, enthält die PC-Version nur eine DVD. Der Rest der insgesamt 32 GByte-Installation müssen also über Steam heruntergeladen werden.

Außerdem gibt’s auch einen Day-1-Patch, der die Performance verbessert, Bugs behebt und die Ladezeiten verkürzt. Auf PS4 und Xbox One ist dieses Update 9 GByte groß.

Genau wie bei der Limited Edition liegt dem Spiel außerdem die Vollversion von Dishonored 1 in der Definitive Edition bei. Allerdings muss das komplette Spiel heruntergeladen werden, in der Box liegt lediglich ein Code.