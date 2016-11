Elex gespielt - Die Bestandsaufnahme

Montag, 07. November 2016 um 11:15

Wir waren in Essen bei Piranha Bytes und haben einen Tag lang Elex gespielt. Im Gameplay-Video gehen wir auf den derzeitigen Stand des Open-World-Rollenspiels ein, sprechen über das Kampfsystem, die neuen Waffen und die Optik der Spielwelt. Gerade letztere ist interessant, da Elex klassische Fantasy mit Science-Fiction-Elementen und Postapokalypse verbindet - und daraus ein stimmiges Ganzes erschaffen will. Kann das klappen? Ein großes Fragezeichen schwebt derzeit noch über der Story, den Quests, den NPCs und Co. Voraussichtlich im Februar werden wir dazu zusätzliche Eindrücke gewinnen können.

Elex soll übrigens bereits im frühen Sommer 2017 erscheinen.