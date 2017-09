Wertungsdiskussion zu Elex - Wie bewerten wir das neue Rollenspiel der Gothic-Macher?

Samstag, 16. September 2017 um 08:00

Wir haben Elex, das neue Rollenspiel von Piranha Bytes, noch vor Release einem weltexklusiven Test unterzogen. Das war allerdings gar nicht so einfach, denn Elex spaltet die Redakteursgemüter: Einerseits hat das Open-World-Rollenspiel enorme Stärken, andererseits nicht minder gravierende Schwächen. Welche das sind, und wie sie sich auf unsere Wertung auswirken, das besprechen die Tester Dimitry Halley, Heiko Klinge und Michael Graf im 37-minütigen Wertungskonferenz-Video. So wollen wir beantworten, warum unter Elex die Wertungszahl steht, die wir letztlich drunter geschrieben haben - Meinungsverschiedenheiten hin oder her.

Alles über Elex: Jetzt den weltexklusiven Test lesen

Wie steht es beispielsweise um die Technik von Elex? Piranha-Bytes-Spiele zählen seit jeher nicht gerade zur grafischen Avantgarde - hat sich das endlich gebessert? Gleiches fragt sich beim Kampfsystem, auch hier gab's in Gothic und Risen immer wieder Probleme. Und was leistet die Story Verlieren die Entwickler beim gewagten Science-Fantasy-Setting den Faden oder schaffen sie es diesmal, eine wirklich mitreißende Geschichte zu erzählen?

Außerdem lässt uns Elex die Wahl zwischen drei Fraktionen - oder sogar vier, wenn man die Fraktionslosigkeit mitzählt, die diesmal sogar ausgebaut wurde. Aber wie ausgefeilt sind Berserker, Kleriker und Outlaws? Wie viel Spaß macht es, sich die Fraktionsränge hochzuarbeiten - und wie wirkt es sich auf Story und Charakterentwicklung (neue Fähigkeiten) aus? Und bringt es eigentlich auch etwas, alle Fraktionen und Quests zu ignorieren und einfach die Elex-Welt erkunden?

Und was ist eigentlich mit - Bugs?