Far Cry 5 - Video: Koop-Cops gegen Amerikas Religions-Fanatiker?

Dienstag, 23. Mai 2017 um 18:07

Worum geht es in Far Cry 5. Ubisoft hat mit den ersten Teasern bereits bestätigt, dass es in den US-Bundesstaat Montana geht und die gezeigten Live-Action-Szenen lassen ein Setting in der Gegenwart vermuten. Doch wen spielen wir und wird Far Cry 5 ein Singleplayer-Spiel oder ganz auf Koop ausgelegt?

Diese Fragen gehen Michael Obermeier und Christian Fritz Schneider im Video durch und erklären dabei auch, warum wir schon vor Jahren von einem Ubisoft-Spiel in Montana hätten wissen können. Außerdem nehmen wir natürlich auch die Hinweise auf die Spielfigur und Rollenverteilung im Shooter auseinander.

Genaue Details zu Far Cry 5 will Ubisoft am 26.5. verraten, wir rechnen mit einem ersten Gameplay-Trailer zum neuen Open-World-Spiel, das uns womöglich als Polizisten oder Bundesagenten in den Kampf gegen religiöse Fanatiker schickt.