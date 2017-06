FIFA 18 - E3-Trailer zeigt Ronaldo und Co. in Action

Samstag, 10. Juni 2017 um 21:25

FIFA 18 verspricht explosivere Duelle, bessere Atmosphäre und besonders dramatische Momente auf dem Rasen. Im neuen Gameplay-Trailer stellt EA seine neue Fußball-Simulation als »The World's Game« vor.

Mehr Infos darüber, was sich alles im Vergleich zum Vorgänger FIFA 17 verändert oder verbessert hat, finden Sie in unserem Artikel zu allen Neuerungen in FIFA 18.