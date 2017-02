For Honor Fazit - Video: Lohnt es sich für Solo-Spieler?

Mittwoch, 15. Februar 2017 um 16:58

For Honor wirbt nicht nur mit einem umfangreichen Multiplayer-Part, sondern auch mit einer kompletten Singleplayer-Kampagne inklusive Zwischensequenzen und Co. Aber ist dieser Story-Modus auch eine echte Bereicherung oder eher eine nette Dreingabe? Multiplayer-Training oder waschechter Kaufgrund? Johannes »Ritter Friedbert« Rohe hat sich in die Schlacht gestürzt und die Kampagne durchgespielt - im Video gibt er ein Fazit.