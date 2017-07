Montag, 24. Juli 2017 um 16:24

Im Vorschau-Video zu Folge 3 der siebten Staffel von Game of Thrones ist es endlich soweit: Daenerys Targaryen und Jon Snow treffen endlich aufeinander! Jon will sie überzeugen, ihm gegen die weißen Wanderer zu helfen - sie dagegen ist nur darauf aus, dass er als König im Norden das Knie vor ihr beugt.

Anderswo beginnt ihr Eroberungsfeldzug: Grauer Wurm führt die Unberührten in die Schlacht gegen Lannister-Soldaten. Nach den Informationen aus der zweiten Folge, Stormborn, dürfte dieser Kampf im Lannister-Stammsitz Casterlystein stattfinden.

Derweil schart Cersei neue Verbündete um sich, allen voran den rücksichtslosen Piratenfürsten Euron Graufreud, Dem zeigte sie sich zuerst noch skeptisch, aber in diesem Trailer sehen wir ihn umjubelt durch Königsmund reiten. Das Geschenk, das er der Königin gemacht hat, ist augenscheinlich gut angekommen.

