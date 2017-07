Game of Thrones Staffel 7 - Sendetermine und Episodenguide

Eine neue Staffel Game of Thrones steht in den Startlöchern: Am Montag, den 17. Juli 2017 startet Season 7 der Fantasy-Serie GoT auf Sky Atlantic HD und im Netz auf Sky Go und Sky Ticket. Jeden Montag ist die neue Folge ab etwa 3:00 Uhr in der Nacht zum Abruf verfügbar, im Pay-TV wird sie immer am Montagabend um 20:15 Uhr gesendet.

Wer kein Sky zu Hause hat, kann sich durch ein Sky Ticket aushelfen und alle 7 Episoden mit einem Sky Ticket für 2€ streamen. Ein entsprechendes Angebot finden Sie beispielsweise bei unserem Partnerkanal Nerdkultur. Nicht vergessen: Nach den zwei Monaten kündigen, sonst verlängert sich das Ticket zu einem Preis von 9,99€ pro Monat.

Moviepilot-Dossier: Blut ist dicker als Wasser

Game of Thrones Staffel 7: Termine und Inhalte

Die siebte Staffel von Game of Thrones hat sieben Folgen mit einer Gesamtlaufzeit von 442 Minuten. Die ersten Episoden sind jeweils etwa 60 Minuten lang. Die letzten zwei Folgen haben mit 71 und 81 Minuten Überlänge!

Bisher sind erst die Titel der ersten drei Episoden und ihre Inhaltsbeschreibung bekannt. Sobald weitere Folgen hinzukommen, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Sie wissen nicht mehr, was in den Staffeln 1 bis 6 geschah? Dann empfehlen wir Ihnen Maurice Weber umfassenden Serien-Rückblick mit allen Infos zum Start von Season 7.

Game of Thrones - Staffel 7, Episode 1: Drachenstein

Inhalt: Jon Snow (Kit Harington) organisiert die Verteidigung des Nordens. Die neue Königin Cersei Lannister (Lena Headey) versucht unterdessen ihre Chancen auszugleichen. Und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) erreicht endlich ihre Heimat.

Sendetermin: Die neueste Folge ist parallel zum US-Start auf Sky Go verfügbar und wird immer am Montagabend im Pay-TV gesendet.

Sky Go: ab 17.7.2017, 3:00 Uhr

Sky Atlantic HD: 17.7.2017, 20:15 Uhr

iTunes/Amazon: vermutlich ab 18. oder 19.7.

Folgenlänge: 59 Minuten

Game of Thrones - Staffel 7, Episode 2: Sturmtochter

Inhalt: Daenerys Targaryen empfängt einen unerwarteten Besucher. Ihr wichtigster Berater, Tyrion Lannister (Peter Dinklage), plant die Eroberung von Westeros. Und Jon Snow steht einem Aufstand gegenüber.

Sendetermin: Die neueste Folge ist parallel zum US-Start auf Sky Go verfügbar und wird immer am Montagabend im Pay-TV gesendet.

Sky Go: ab 24.7.2017 3:00 Uhr

Sky Atlantic HD: 24.7.2017, 20:15 Uhr

iTunes/Amazon: vmtl. Ab 25.7.

Folgenlänge: 59 Minuten

Game of Thrones - Staffel 7, Episode 3: Die Gerechtigkeit der Königin

Inhalt: Daenerys Targaryen sitzt zu Gericht. Königin Cersei Lannister (Lena Headey) gibt ein Geschenk zurück. Und ihr Bruder Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) lernt aus seinen Fehlern.

Sendetermin: Die neueste Folge ist parallel zum US-Start auf Sky Go verfügbar und wird immer am Montagabend im Pay-TV gesendet.

Sky Go: ab 31.7.2017 3:00 Uhr

Sky Atlantic HD: 31.7.2017, 20:15 Uhr

iTunes/Amazon: vermutlich ab 1. oder 2.8.

Laufzeit: 63 Minuten

Game of Thrones - Staffel 7, Episode 4: Episodentitel noch unbekannt

Inhalt: Noch nicht bekannt

Sendetermin: Die neueste Folge ist parallel zum US-Start auf Sky Go verfügbar und wird immer am Montagabend im Pay-TV gesendet.

Sky Go: ab 7.8.2017 3:00 Uhr

Sky Atlantic HD: 7.8.2017, 20:15 Uhr

iTunes/Amazon: vermutlich ab 8. oder 9.8.

Laufzeit: 50 Minuten

Game of Thrones - Staffel 7, Episode 5: Episodentitel noch unbekannt

Inhalt: Noch nicht bekannt

Sendetermin: Die neueste Folge ist parallel zum US-Start auf Sky Go verfügbar und wird immer am Montagabend im Pay-TV gesendet.

Sky Go: ab 14.8.2017 3:00 Uhr

Sky Atlantic HD: 14.8.2017, 20:15 Uhr

iTunes/Amazon: vermutlich ab 15. oder 16.8.

Laufzeit: 59 Minuten

Game of Thrones - Staffel 7, Episode 6: Episodentitel noch unbekannt

Inhalt: Noch nicht bekannt

Sendetermin: Die neueste Folge ist parallel zum US-Start auf Sky Go verfügbar und wird immer am Montagabend im Pay-TV gesendet.

Sky Go: ab 21.8.2017 3:00 Uhr

Sky Atlantic HD: 21.8.2017, 20:15 Uhr

iTunes/Amazon: vermutlich ab 22. oder 23.8.

Laufzeit: 71 Minuten

Game of Thrones - Staffel 7, Episode 7: Episodentitel noch unbekannt

Inhalt: Noch nicht bekannt

Sendetermin: Die neueste Folge ist parallel zum US-Start auf Sky Go verfügbar und wird immer am Montagabend im Pay-TV gesendet.

Sky Go: ab 28.8.2017 3:00 Uhr

Sky Atlantic HD: 28.8.2017, 20:15 Uhr

iTunes/Amazon: vermutlich ab 29. oder 30.8.

Laufzeit: 81 Minuten