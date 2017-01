Gameplay-Check: For Honor - Alles zum Kampfsystem - Ein echtes Fighting Game?

Freitag, 27. Januar 2017 um 18:00

In unserem Gameplay-Video zu For Honor, das schon fast Tutorial-Charakter hat, erklären wir das Kampfsystem des Actionspiels.

Obwohl das Kampfsystem auf den ersten Blick keinen übermäßig komplexen Eindruck macht, steckt deutlich mehr Tiefgang hinter den Schwertkämpfen als man denken mag. Verdient For Honor letztlich sogar die Bezeichnung Fighting Game und reiht sich damit zwischen Tekken und Street Fighter ein?

Dieser Frage gehen Johannes Rohe und unser Kampfspiel-Experte Dimi Halley gemeinsam nach, während sie die Feinheiten und Details der Kampmechanik erläutern.

For Honor erscheint am 14. Februar für PC, PS4 und Xbox One.