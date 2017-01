Games as a Service - Das Ende klassischer Solospiele?

Freitag, 06. Januar 2017 um 09:00

Alle Jahre wieder veröffentlichen die amerikanischen Marktforscher von Superdata ihre Analysen des Spielemarkts. Auffällig bei den Zahlen von 2016: Overwatch dominiert bei den Umsätzen, auf den ersten vier Plätzen bei den den umsatzstärksten Spielen finden sich ausschließlich so genannte Games as a Service wie Minecraft oder Guild Wars 2. Offenbar ist es für Publisher mittlerweile lukrativer, lang laufende »Dauerspiele« zu produzieren als nur kurz erfolgreiche AAA-Blockbuster. Bedeutet das das Ende der klassischen »Durchspiel«-Spiele? Markus hat da so seine Befürchtungen, aber auch gleich eine Lösung parat.

