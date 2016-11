GameStar TV: Der Reiz an Rainbox Six: Siege - Folge 88/2016

Mittwoch, 09. November 2016 um 11:02

Es dauert nicht mehr lange, dann feiert der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege seinen ersten Geburtstag. Und Ubisoft ist mit dem Spiel ein wirklich großer Wurf gelungen. Die Spielerfahrung wurde in den vergangenen Monaten konstant verbessert, eine faire DLC-Politik sorgt dafür, dass die Community nicht gespalten wird und die Entwickler stehen im Dialog mit der Fanbase. So zumindest lautet das grobe Stimmungsbild im Netz. Bei GameStar TV schildert Philipp Elsner, Community Manager bei der GameStar, seine ganz persönlichen Eindrücke von Rainbow Six: Siege. Er beschreibt, was den Reiz am Spiel ausmacht, wie es sich von der Genrekonkurrenz unterscheidet und wie man sich dem anspruchsvollem Gameplay annähern muss, um am Ende auch Spaß damit zu haben. Wir wünschen viel Spaß bei diesem kleinen Exkurs!

Quelle für das Video im Hintergrund: Die Rainbow Six Pro League