GameStar TV: Entscheidungsfreiheit in Tyranny - Folge 90/2016

Mittwoch, 16. November 2016 um 15:14

Zwei Wochen war unser Rollenspielexperte Maurice Weber im Urlaub - und das ausgerechnet, wo doch Tyranny von Obsidian Entertainment erschienen ist. Das Oldschool-Rollenspiel wandelt auf den Pfaden von Pillars of Eternity und konnte sich im GameStar-Test wacker schlagen. Doof nur, dass Maurice das Abenteuer in seiner Freizeit ganz voller Muße erleben konnte, er jedoch die Chance verpasste, seine eigene Meinung öffentlich kundzutun. Nur einen Tweet hinterließ Maurice in der Weltgeschichte: »Tyranny gerade noch rechtzeitig im Urlaub beendet! Ha! Lässt mich aber trotz vieler fantastischer Momente am Ende etwas unbefriedigt zurück.«

Sebastian findet: Der Mann hat offensichtlich etwas zu sagen und das soll er bitte tun. Und so sprechen die zwei über das Spiel - und zwar möglichst spoilerfrei. Konkret beleuchten sie dabei den Aspekt der Entscheidungsfreiheit und der Konsequenzen all der Entscheidungen. In der Freitagsfolge geht es dann um »Gut versus Böse!«.