GameStar TV: Michi in Japan - Folge 97/2016

Freitag, 09. Dezember 2016 um 09:47

Michael Obermeier war in Japan, konkret in Osaka. Dort hat er die aktuelle GamePro-Titelstory recherchiert, die es auch für Plus-Leser gibt: Resident Evil 7: Biohazard - Familienduell. Michi besuchte nämlich Capcom, wo er mehrere Stunden lang das kommende Resident Evil 7 spielen konnte.

Gibt es auch in bewegten Bilder: Resident Evil 7 im Vorschau-Video - mit Michi in Bestform

Tja und wenn einer eine Reise tut, dann erzählt er danach im Studio. So hat es bei GameStar TV Tradition und obendrein ist das in Michis Fall echt spannend. Denn der hatte bislang nur über Medien und Spiele Kontakt mit Japan, war aber nie selbst da. Sein privater Japan-Urlaub ist inzwischen gebucht, der Arbeits-Einsatz war also ein kleiner Teaser.

In der Sendung sprechen wir also drüber, wie es Michi gefallen hat, wie er Japan als Land und die Japaner als Spieleentwickler kennen gelernt hat - und freilich sprechen wir auch darüber, wie Capcom mit der Resident-Evil-Spielereihe umgeht. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen!