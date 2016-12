GameStar TV: Sebastians letzte Sendung - Folge 101/2016

Freitag, 23. Dezember 2016 um 08:47

In Sebastians letzter Sendung (er verlässt die GameStar zum Jahresende) nimmt er Abschied von GameStar TV und blickt zusammen mit Michael Graf zurück auf das vergangene Jahr. Er erinnert sich an seine Reise zur GDC, an tolle Studiogäste, die E3-Berichterstattung sowie all die Themen, die bei GameStar TV richtig gut funktionierten. Es ist ein kleiner Rückblick, aber auch ein Ausblick auf das, was im kommenden Jahr bei GameStar TV passieren wird. Denn das Team hat schließlich einiges gelernt und sich vorgenommen, 2017 ein paar Dinge anders zu machen.



Wer im kommenden Jahr immer noch die gelegentliche Dosis Sebastian Stange braucht, kann ihm auf Twitter folgen.