GameStar TV: Warum Michael Star Control 2 liebt - Folge 76/2016

Für Michael Graf ist das 24 Jahre alte Weltraumspiel Star Control 2 bis heute eines der besten seiner Art. Kürzlich erst entdeckte er den Klassiker im Rahmen einer Zugfahrt neu. Und weil es Spaß macht, Michael beim Schwärmen zuzuschauen, lassen wir ihn in GameStar TV einfach etwas schwärmen. Aber er muss sich auch erklären: Was zeichnet Star Control 2 aus? Was macht es anders als heutige Spiele? Und welche Rollenspiel-Reihe kommt dem Gameplay von Star Control 2 aktuell am nächsten? Sprich: Sebastian und Michael fachsimpeln fast 20 Minuten lang über ein Spiel, dass diese Aufmerksamkeit einfach verdient hat. Auch 24 Jahre später!