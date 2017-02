GameStars 2016 - Community-Liebling: Die Gewinner

Donnerstag, 09. Februar 2017 um 13:58

Beim Community-Liebling können die Spieler frei wählen, was 2016 ihr Lieblingsspiel war, egal ob das Spiel von 2016 oder 1996 ist. Deshalb fanden wir in unserer Auswertung auch Spiele wie Gothic 2: Die Nacht des Raben unter den ersten 20. Am Ende gingen die meisten Stimmen aber trotzdem auf Spiele von 2016. Gewonnen hat dann aber ein älteres Spiel.

Im Video zeigen wir die Plätze drei bis eins.

Bei den GameStars 2016, der großen Leserwahl von GamePro und GameStar, hat unsere Community die Macht. Denn in den verschiedenen Kategorien entscheiden allein unsere User mit ihrer Stimme, welche Spiele gewinnen.