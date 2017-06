GTX 1080 Ti - Custom Designs gegen Founders Edition im Benchmark

Freitag, 23. Juni 2017 um 08:56

Wer maximale Leistung will, muss auf Custom Design Grafikkarten zurückgreifen. Wir testen die Stärke von Custom Design Grafikkarten der NVIDIA GTX 1080 Ti Reihe und stellen die Founders Edition der ASUS ROG Strix OC und der ZOTAC AMP! Extreme Edition gegenüber.

Die Karten stellen sich unseren Benchmark-Sequenzen in drei Spielen: GTA 5, Witcher 3 und Rise of the Tomb Raider. Jede Benchmark-Sequenz durchlaufen wir drei Mal, die Diagramme am Ende der Sequenzen zeigen die Durchschnittswerte der jeweiligen Durchgänge. Im Video sind die Sequenzen verkürzt dargestellt.

Auf weitere Werte wie Temperaturen und Lautstärke gehen wir in unseren Tests zu den jeweiligen Karten detailliert ein.

Alle Spiele haben wir in 4K UHD Auflösung mit maximaler Grafik gespielt – bei GTA 5 beinhaltet das auch die erweiterten Grafik-Optionen sowie PCSS und TXAA 4x, bei Witcher 3 HBAO+ und HairWorks auf maximal, bei Rise of the Tomb Raider SMAA und HBAO+.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

