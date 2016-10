Gwent - Ersteindruck: Wie gut ist das Witcher-Kartenspiel?

Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 17:37

Die Closed Beta von Gwent: The Witcher Card Game hat begonnen, und die Gelegenheit wollten sich Heiko und Maurice natürlich nicht entgehen lassen! In unserem Video-Ersteindruck kommentieren die beiden Redaktions-Haie ein Multiplayerduell und analysieren, wie sich das Spiel seit The Witcher 3 verändert hat. Dort war es schließlich nur ein Minispiel zur Abwechslung, verpackt in ein gewaltiges Rollenspielabenteuer.

Aber kann Gwent auch als eigenständiges Free2Play-Spiel gegen starke Konkurrenz wie Hearthstone oder The Elder Scrolls: Legends bestehen? Dazu haben die Entwickler stark an der Spielmechanik und vor allem an den einzelnen Karten geschraubt. Allerdings gibt es in der Closed Beta auch noch Baustellen, die man im Auge behalten sollte.

Achtung: Leider haben wir die Webcam ungünstig platziert, sie verdeckt Maurice' Punktzahl unten links. Wir bitten, dies zu entschuldigen.