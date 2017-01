Halo Wars 2 - Tutorialvideo zur Blitz-Beta-Multiplayer mit Kartenmechanik

Freitag, 20. Januar 2017 um 16:20

343 Industries haben das Tutorialvideo zum Start der Multiplayerbeta von Halo Wars 2 auf PC und Xbox One veröffentlicht. Die Beta steht ab dem ?20. bis zum 30. Januar zur Verfügung.



Die Beta enthält alle Karten und Anführer des fertigen Spiels. Als Kampfschauplatz steht die Karte Proving Grounds zur Verfügung, die Matchmaking für 1v1, 2v2 und 3v3 auf Xbox One und Windows 10 bereitstellt. Für die Teilnahme an der Beta stehen Spielern beim Erwerb des finalen Spiels zwei kostenlose Kartenpackungen zur Verfügung; eine für die Teilnahme, eine für das erste beendete Match.