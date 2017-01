Der Blitz-Modus von Halo Wars 2 kann ab sofort für den PC und Xbox One ausprobiert werden und setzt keinen Kauf des Hauptspiels voraus. Als Belohnung winken zwei Kartenpakete für das Spiel.

Microsoft hat wie bereits angekündigt die Server zur Open Beta für Halo Wars 2 geöffnet. In dieser Beta steht der neue Multiplayer-Modus »Blitz« vom 20. bis zum 30. Januar sowohl für Xbox One als auch für PCs mit Windows 10 zur Verfügung.

Der Download des Clients umfasst 10,1 GB an der Xbox One und beträgt 11,96 GB am PC. Um sich während des Downloads bereits auf das Spiel einstimmen zu können, hat 343 Industries das Tutorial des Spiels veröffentlicht:

Der Blitz-Modus will das Genre der Echtzeitstrategie mit einer Kartendeck-Mechanik für schnelle und actiongeladene Mehrspieler-Schlachten aufmischen. Halo Wars 2 erscheint am 21. Februar für Xbox und Windows 10, die Ultimate Edition ist bereits ab dem 17. Februar erhältlich.

