Hardware-Video zur Nintendo Switch - Alle Infos: Leistung, Preis & Release-Termin

Mittwoch, 18. Januar 2017 um 10:30

Wir beantworten alle wichtigen Fragen zur Nintendo Switch: Wie teuer sie in Deutschland ist, wann sie erscheint, auf welche verschiedenen Arten damit gespielt werden kann, was zum Lieferumfang gehört, wie teuer das Zubehör ist und wie viel Leistung sie im Vergleich zu anderen Konsolen wie der PlayStation 4 oder der Xbox One bietet.

Bei solchen Leistungsvergleichen muss man allerdings bedenken, dass die meisten Konsolen rein stationär genutzt werden, während die Nintendo Switch mit ihrem tragbaren Handheld im Kern ein Mobilgerät ist, das per TV-Dock an den Fernseher angeschlossen wird.

Eine Übersicht der bislang angekündigten Spiele für die Switch findet sich in unserem Video Alle Nintendo Switch Spiele - Wir zeigen das aktuelle Line-Up für 2017.